19 января 2026 в 09:32

Больше не ломаю голову на тему, что приготовить из творога: один рецепт — три блюда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Больше не ломаю голову на тему, что приготовить из творога! Обнаружен универсальный рецепт творожного теста, из которого можно сделать три разных блюда на завтрак и перекус — это ленивые вареники, сырники и булочки.

Для базового рецепта вам понадобятся: 200 г творога (лучше 5–9%, не слишком влажного), 2 яйца, 60 г муки, 1-2 ст. л. сахара (по вкусу), щепотка соли, ванилин. В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и ванилин до однородности. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто.

Для ленивых вареников раскатайте тесто в колбаску, нарежьте на кусочки и отварите в подсоленной кипящей воде 3-4 минуты после всплытия. Подавайте со сметаной. Для сырников сформируйте из теста небольшие лепешки, обваляйте их в муке и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Для творожных булочек слепите из теста шарики, выложите их на противень с пергаментом, смажьте яйцом или молоком и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяности.

Такой подход экономит время и позволяет угодить всем членам семьи. Один рецепт — три блюда!

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие трубочки из лаваша с яичной начинкой — новый рецепт для завтрака с яйцами.

Проверено редакцией
