Самые лучшие пельмени — дома: тесто выходит идеальным, не рвется при варке

Домашние пельмени ценят за вкус, плотную начинку и тесто, которое не разваривается и остается нежным. Главный успех блюда — именно тесто: оно должно быть эластичным, тонким и прочным одновременно. Такой результат легко получить даже без кулинарного опыта, если соблюдать пропорции и не торопиться. Рассказываем, как именно готовить домашние пельмени, чтобы получилось идеально и несложно!

Лучшее тесто для пельменей

Для классического варианта используют хлебопекарную муку высшего сорта (обязательно берите хорошую), холодную воду, яйцо и соль. Важно хорошо вымесить тесто и дать ему отдохнуть, тогда клейковина раскроется и раскатывать его будет легко.

Муку хорошенько просейте, добавьте 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 180–200 мл холодной воды. Замесите плотное, но податливое тесто. Вымешивать советуем не менее 8–10 минут, пока оно не станет гладким. Сформируйте шар, накройте пленкой и оставьте на кухне где-то на 20–30 минут.

Начинка, которая остается сочной

Классическую начинку готовят из говядины и свинины в пропорции 1:1. Мясо прокрутите через мясорубку, добавьте мелко нарезанный лук, соль и черный перец. Для сочности влейте 50–70 мл холодной воды или бульона и тщательно перемешайте до вязкости.

Как лепить, чтобы пельмени не разваливались

Тесто раскатайте тонко, но так, чтобы не было просветов. Вырежьте кружки, в центр выложите начинку, не перебарщивая. Края тщательно защипните, выпуская воздух. Готовые пельмени выложите на доску, присыпанную мукой.

Как правильно варить пельмени

Вскипятите большую кастрюлю воды, хорошо посолите. Опустите пельмени в кипящую воду, аккуратно перемешайте. После всплытия варите 3–4 минуты. Дольше держать не стоит — тесто станет рыхлым.

Подавайте со сливочным маслом, сметаной или бульоном.

Советы и секреты

Холодная вода делает тесто более упругим.

Тесту обязательно надо дать полежать!

Добавление воды в фарш делает начинку сочнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности; калорийность — около 260 ккал на 100 г. Время приготовления — около 90 минут.