19 дешевых и простых салатов: затмят оливье и станут звездой стола

Оливье, шуба, мимоза и еще пара знакомых салатов набили оскомину? Пора менять правила игры! Собрали 19 рецептов, которые готовятся быстро и просто из доступных ингредиентов: от эффектной «Лисьей шубки» и красивой «Крабовой слойки» до королевского салата с сухариками и легкого аналога шубы. Главное, что многие из этих салатов готовятся за считаные минуты, освобождая ваше время для более важных дел!
Татарский салат с эффектной подачей
Возьмите варено-копченое мясо и нарежьте соломкой, добавьте корейскую морковь, свеклу и свежую капусту. Выложите все секциями на большое блюдо, поставьте в центр соус, а картофельную соломку добавьте перед подачей, чтобы она хрустела. Быстро, ярко и очень празднично.
Крабовая слойка: всего 4 продукта для быстрого кулинарного шедевра
Салат — палочка-выручалочка, для которого нужен минимум ингредиентов.
Измельчите 200 г крабовых палочек и 100 г твердого сыра. Секрет — пачка хрустящих сухариков с насыщенным вкусом. Соберите слои: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, сухарики. Оставьте на полчаса настояться при комнатной температуре.
Миланский салат-пятиминутка
Сварите яйца, натрите плавленые сырки, добавьте горошек и зелень. Заправьте майонезом и охладите. Получается кремовый, легкий салат, который всегда выручает, когда гости уже поднимаются по лестнице.
«Русская красавица»: яркий слоеный салат
Настоящий праздник на тарелке: многослойная подача, два вида мяса (копченая курица и ветчина) и свежая сметанная заправка.
Нарежьте кубиками копченое куриное филе (200 г) и соломкой ветчину (150 г). Добавьте маринованные огурцы, свежие помидоры (без серединки) и тертый сыр. Собирайте слоями, слегка промазывая каждый сметаной. Сверху украсьте крошкой из желтков и укропом. Уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки.
«Трио»: сытный салат из фасоли, сыра и ветчины
Легкий, бюджетный и удивительно вкусный салат, для которого нужно всего три основных ингредиента в равных пропорциях: фасоль, сыр и ветчина.
Заранее отварите 200 г фасоли. Нарежьте по 200 г твердого сыра и ветчины аккуратными кубиками, повторяя размер фасолины. Соедините все продукты и заправьте майонезом. Перемешайте, охладите 10–15 минут и подавайте, украсив зеленью.
«Рыбки в пруду» со шпротами
Натрите картофель и яйца, обжарьте морковь с луком, разомните шпроты и уложите все слоями с тонкой сеткой майонеза. Украсьте хвостиками шпрот и зеленью. Дайте салату ночь в холодильнике — вкус станет роскошным.
«Бандерас»: пикантный слоеный салат с курицей, грибами и орехами
Эффектный салат с дерзким сочетанием курицы, грибов, пикантных огурцов, фасоли и особой ореховой заправки на основе сметаны и майонеза.
Соберите слои: отварная курица (кубиками), маринованные огурцы, жареные грибы с луком, свежие огурцы, размятая фасоль. Каждый слой покрывайте сеточкой из заправки (сметана, майонез, горчица, чеснок, грецкие орехи). Дайте салату настояться.
Салат «Генерал»: яркая классика
Красочный, сочный и сытный салат. Слои: отварной картофель, отварная говядина (кубиками), отварная морковь, яйцо, сыр и завершающий слой — отварная свекла. Каждый слой промазывайте майонезом. Уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки.
Нарядная «Лисья шубка» с красной рыбой
Выглядит нарядно, легко собирается заранее. Слои, сдобренные майонезной сеточкой: слабосоленая красная рыба (кубиками), тертый картофель, тертая отварная морковь, тертые яйца. Финальный слой — мелко натертый твердый сыр. Поставьте в холодильник минимум на 1 час.
Нежный салат «Рыжик» с крабовыми палочками
Соедините отварную курицу, крабовые палочки, морковь, яйца и сыр, добавьте майонез и перемешайте. Можете уложить слоями — салат будет выглядеть ярче и аккуратнее.
Теплый салат «Одна дома»
Приготовьте ароматное масло с мятой и чесноком, обжарьте на гриле картошку, лук и капусту. Быстро обжарьте говядину и выложите все вместе. Салат получается теплым, сытным и очень ароматным.
Салат «Чайка»: советская классика с сыром, яйцами и горошком
Советская классика, которая готовится за считаные минуты. Легкий, нежный и недорогой салат с сыром, яйцами и ярким зеленым горошком.
Нарежьте кубиками 4 вареных яйца. Добавьте зеленый горошек (нужна одна банка), тертый твердый сыр (200 г) и по желанию лук. Заправьте майонезом, солью и перцем. Перед подачей украсьте тертым сыром.
«Снежная королева»: воздушный салат с яблоком и крабовыми палочками
Легкий, воздушный и нарядный салат с красивыми слоями. Соберите слои в кольце, тонко промазывая майонезом: крабовые палочки (кубиками), тертое яблоко (сок отжать), кукуруза, тертые яйца и тертый сыр. Уберите в холодильник на 30 минут.
«Чингисхан»: альтернатива шубе
Яркая, насыщенная и эффектная альтернатива селедке под шубой. В основе — свекла с чесноком, курица, орехи и чернослив.
Слои: свекла с чесноком и майонезом, жареная курица (кубиками) с сеточкой майонеза, грецкие орехи, морковь (тертая), сыр, чернослив и снова свекла. Дайте настояться 40 минут.
«Мужская мечта»: салат из тунца, яиц и свежего огурца
Быстрый и сытный салат, в котором варить надо только один ингредиент — яйца. Нарежьте вареные яйца и свежий огурец кубиками. Тунец разберите вилкой. Соедините все, добавьте зеленый лук и заправьте майонезом, солью и перцем. Перемешайте аккуратно, чтобы не превратить тунец в пасту.
Королевский салат с сухариками
Отварите яйца, нарежьте курицу и огурцы, добавьте кукурузу. Заправьте майонезом и всыпьте сухарики перед подачей — получится хрустящая и очень яркая закуска.
Салат со шпротами: конкурент «Мимозы» с маринованными огурцами
Простой, но очень вкусный салат. Шпроты сочетаются с маринованными огурцами, вареным картофелем, яйцами и сыром.
Смешайте размятые шпроты, нарезанные вареные яйца и картофель, соломку маринованных огурцов, лук и тертый сыр. Заправьте майонезом, дайте настояться 20–30 минут в холодильнике.
«Мышиный король» — всего 3 ингредиента и сыр
Нарежьте вареные яйца и полукопченую колбасу мелкими кубиками. Добавьте тертый сыр и банку консервированной кукурузы. Заправьте майонезом. Дайте настояться 10 минут и подавайте охлажденным. Находка, когда нужно быстро приготовить что-то эффектное.
Крабовый салат с яблоком: классика с освежающей кислинкой
Классический крабовый салат становится ярче и свежее благодаря сладкому зеленому яблоку. Нарежьте крабовые палочки и вареные яйца кубиками. Добавьте яблоко (соломкой), кукурузу и укроп. Заправьте майонезом, посолите. Можно сбрызнуть яблоко лимонным соком, чтобы было более сочным.
