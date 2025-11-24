Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 05:05

19 дешевых и простых салатов: затмят оливье и станут звездой стола

Татарский новогодний салат Татарский новогодний салат Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Оливье, шуба, мимоза и еще пара знакомых салатов набили оскомину? Пора менять правила игры! Собрали 19 рецептов, которые готовятся быстро и просто из доступных ингредиентов: от эффектной «Лисьей шубки» и красивой «Крабовой слойки» до королевского салата с сухариками и легкого аналога шубы. Главное, что многие из этих салатов готовятся за считаные минуты, освобождая ваше время для более важных дел!

Татарский салат с эффектной подачей

Возьмите варено-копченое мясо и нарежьте соломкой, добавьте корейскую морковь, свеклу и свежую капусту. Выложите все секциями на большое блюдо, поставьте в центр соус, а картофельную соломку добавьте перед подачей, чтобы она хрустела. Быстро, ярко и очень празднично.

Крабовая слойка: всего 4 продукта для быстрого кулинарного шедевра

Салат — палочка-выручалочка, для которого нужен минимум ингредиентов.

Измельчите 200 г крабовых палочек и 100 г твердого сыра. Секрет — пачка хрустящих сухариков с насыщенным вкусом. Соберите слои: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, сухарики. Оставьте на полчаса настояться при комнатной температуре.

Миланский салат-пятиминутка

Сварите яйца, натрите плавленые сырки, добавьте горошек и зелень. Заправьте майонезом и охладите. Получается кремовый, легкий салат, который всегда выручает, когда гости уже поднимаются по лестнице.

«Русская красавица»: яркий слоеный салат

Настоящий праздник на тарелке: многослойная подача, два вида мяса (копченая курица и ветчина) и свежая сметанная заправка.

Нарежьте кубиками копченое куриное филе (200 г) и соломкой ветчину (150 г). Добавьте маринованные огурцы, свежие помидоры (без серединки) и тертый сыр. Собирайте слоями, слегка промазывая каждый сметаной. Сверху украсьте крошкой из желтков и укропом. Уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

Слоеный салат на Новый год: простой рецепт Слоеный салат на Новый год: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Трио»: сытный салат из фасоли, сыра и ветчины

Легкий, бюджетный и удивительно вкусный салат, для которого нужно всего три основных ингредиента в равных пропорциях: фасоль, сыр и ветчина.

Заранее отварите 200 г фасоли. Нарежьте по 200 г твердого сыра и ветчины аккуратными кубиками, повторяя размер фасолины. Соедините все продукты и заправьте майонезом. Перемешайте, охладите 10–15 минут и подавайте, украсив зеленью.

«Рыбки в пруду» со шпротами

Натрите картофель и яйца, обжарьте морковь с луком, разомните шпроты и уложите все слоями с тонкой сеткой майонеза. Украсьте хвостиками шпрот и зеленью. Дайте салату ночь в холодильнике — вкус станет роскошным.

«Бандерас»: пикантный слоеный салат с курицей, грибами и орехами

Эффектный салат с дерзким сочетанием курицы, грибов, пикантных огурцов, фасоли и особой ореховой заправки на основе сметаны и майонеза.

Соберите слои: отварная курица (кубиками), маринованные огурцы, жареные грибы с луком, свежие огурцы, размятая фасоль. Каждый слой покрывайте сеточкой из заправки (сметана, майонез, горчица, чеснок, грецкие орехи). Дайте салату настояться.

Салат «Генерал»: яркая классика

Красочный, сочный и сытный салат. Слои: отварной картофель, отварная говядина (кубиками), отварная морковь, яйцо, сыр и завершающий слой — отварная свекла. Каждый слой промазывайте майонезом. Уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки.

Салат «Генерал»: легкий рецепт вкусного блюда Салат «Генерал»: легкий рецепт вкусного блюда Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарядная «Лисья шубка» с красной рыбой

Выглядит нарядно, легко собирается заранее. Слои, сдобренные майонезной сеточкой: слабосоленая красная рыба (кубиками), тертый картофель, тертая отварная морковь, тертые яйца. Финальный слой — мелко натертый твердый сыр. Поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Нежный салат «Рыжик» с крабовыми палочками

Соедините отварную курицу, крабовые палочки, морковь, яйца и сыр, добавьте майонез и перемешайте. Можете уложить слоями — салат будет выглядеть ярче и аккуратнее.

Теплый салат «Одна дома»

Приготовьте ароматное масло с мятой и чесноком, обжарьте на гриле картошку, лук и капусту. Быстро обжарьте говядину и выложите все вместе. Салат получается теплым, сытным и очень ароматным.

Салат «Чайка»: советская классика с сыром, яйцами и горошком

Советская классика, которая готовится за считаные минуты. Легкий, нежный и недорогой салат с сыром, яйцами и ярким зеленым горошком.

Нарежьте кубиками 4 вареных яйца. Добавьте зеленый горошек (нужна одна банка), тертый твердый сыр (200 г) и по желанию лук. Заправьте майонезом, солью и перцем. Перед подачей украсьте тертым сыром.

Салат «Чайка»: советская классика Салат «Чайка»: советская классика Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Снежная королева»: воздушный салат с яблоком и крабовыми палочками

Легкий, воздушный и нарядный салат с красивыми слоями. Соберите слои в кольце, тонко промазывая майонезом: крабовые палочки (кубиками), тертое яблоко (сок отжать), кукуруза, тертые яйца и тертый сыр. Уберите в холодильник на 30 минут.

«Чингисхан»: альтернатива шубе

Яркая, насыщенная и эффектная альтернатива селедке под шубой. В основе — свекла с чесноком, курица, орехи и чернослив.

Слои: свекла с чесноком и майонезом, жареная курица (кубиками) с сеточкой майонеза, грецкие орехи, морковь (тертая), сыр, чернослив и снова свекла. Дайте настояться 40 минут.

«Мужская мечта»: салат из тунца, яиц и свежего огурца

Быстрый и сытный салат, в котором варить надо только один ингредиент — яйца. Нарежьте вареные яйца и свежий огурец кубиками. Тунец разберите вилкой. Соедините все, добавьте зеленый лук и заправьте майонезом, солью и перцем. Перемешайте аккуратно, чтобы не превратить тунец в пасту.

Королевский салат с сухариками

Отварите яйца, нарежьте курицу и огурцы, добавьте кукурузу. Заправьте майонезом и всыпьте сухарики перед подачей — получится хрустящая и очень яркая закуска.

Салат со шпротами: конкурент «Мимозы» с маринованными огурцами

Простой, но очень вкусный салат. Шпроты сочетаются с маринованными огурцами, вареным картофелем, яйцами и сыром.

Смешайте размятые шпроты, нарезанные вареные яйца и картофель, соломку маринованных огурцов, лук и тертый сыр. Заправьте майонезом, дайте настояться 20–30 минут в холодильнике.

«Мышиный король» — всего 3 ингредиента и сыр

Нарежьте вареные яйца и полукопченую колбасу мелкими кубиками. Добавьте тертый сыр и банку консервированной кукурузы. Заправьте майонезом. Дайте настояться 10 минут и подавайте охлажденным. Находка, когда нужно быстро приготовить что-то эффектное.

«Мышиный король» — всего 3 ингредиента и сыр «Мышиный король» — всего 3 ингредиента и сыр Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовый салат с яблоком: классика с освежающей кислинкой

Классический крабовый салат становится ярче и свежее благодаря сладкому зеленому яблоку. Нарежьте крабовые палочки и вареные яйца кубиками. Добавьте яблоко (соломкой), кукурузу и укроп. Заправьте майонезом, посолите. Можно сбрызнуть яблоко лимонным соком, чтобы было более сочным.

Устали от экспериментов? Салат «Мимоза» по-советски: классический рецепт.

