Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 22:28

Салат с фасолью, который спасает в критических ситуациях: выходит много — семья наестся до отвала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат с фасолью — настоящая палочка-выручалочка, которая спасает в самых критических ситуациях, когда нужно накормить семью или гостей, а времени на готовку нет.

Его рецепт невероятно прост и требует минимум усилий. Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 свежий огурец, 300 г копченой курицы (грудка или окорочок) и майонез по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой, а копченую курицу разберите на волокна или нарежьте кубиком. Слейте жидкость с фасоли. Все ингредиенты поместите в просторную миску, заправьте майонезом и тщательно, но аккуратно перемешайте.

С этим рецептом салата выходит много — семья наестся до отвала! Салат получается сытным, свежим и невероятно быстрым, настоящим спасением для хозяйки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рубиновое колье»: сытная вкуснятина с гранатом на ужин и праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Преображаем салат в «Крабовый по-новогоднему»: из яиц — блинчики, вместо риса — колбасный сыр. Еще 1 секрет, и от салата не оторваться
Общество
Преображаем салат в «Крабовый по-новогоднему»: из яиц — блинчики, вместо риса — колбасный сыр. Еще 1 секрет, и от салата не оторваться
Оливье, «Мимоза» и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным
Общество
Оливье, «Мимоза» и шуба — все надоело. Моя новая любовь — салат «Гранат». Получается очень нежным и вкусным
Салат с самым весенним названием на новогодний стол. «Подснежник» — красив в разрезе, а вкус — просто пушка
Общество
Салат с самым весенним названием на новогодний стол. «Подснежник» — красив в разрезе, а вкус — просто пушка
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Общество
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Ленивый холодец без варки: берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете
Общество
Ленивый холодец без варки: берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете
рецепты
салаты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен возможный пункт мирного плана ЕС о численности ВСУ
Трамп раскрыл желания США по украинскому конфликту
Дмитриев назвал глав ЕС поджигателями войн и лидерами хаоса
В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина
Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление об Алдонине
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой
SHAMAN высказался об иностранном псевдониме
«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах
Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг
«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой
«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма
Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине
В Киеве начался антимайдан? Отставка Зеленского и Ермака, детали
На Украине поражены скоростью продвижения мирного плана США
Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.