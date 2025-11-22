Салат с фасолью, который спасает в критических ситуациях: выходит много — семья наестся до отвала

Этот салат с фасолью — настоящая палочка-выручалочка, которая спасает в самых критических ситуациях, когда нужно накормить семью или гостей, а времени на готовку нет.

Его рецепт невероятно прост и требует минимум усилий. Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 свежий огурец, 300 г копченой курицы (грудка или окорочок) и майонез по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой, а копченую курицу разберите на волокна или нарежьте кубиком. Слейте жидкость с фасоли. Все ингредиенты поместите в просторную миску, заправьте майонезом и тщательно, но аккуратно перемешайте.

С этим рецептом салата выходит много — семья наестся до отвала! Салат получается сытным, свежим и невероятно быстрым, настоящим спасением для хозяйки.

