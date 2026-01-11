Это не блины, а магия: налистники с творогом и изюмом по-домашнему

Есть рецепты, которые возвращают в детство: с запахом теплого молока, румяных блинов и сладкой творожной начинки. Эти налистники именно такие. Тонкие, нежные, с сочным творогом и изюмом внутри, они получаются настолько вкусными, что исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Настоящая домашняя классика, проверенная временем.

Ингредиенты. Для блинов: молоко — 1 стакан, вода — 1 стакан, мука пшеничная — 1 стакан, яйца — 2 шт., растительное масло — 100 мл, сахар — 2 ст. л. Для начинки: творог — 500 г, яйцо — 1 шт., изюм — 60 г, сахар — 2 ст. л. Дополнительно: сливочное масло — 50 г, сахар — 2 ст. л.

Приготовление: муку смешайте с сахаром, добавьте яйца и хорошо размешайте. Постепенно влейте молоко, добиваясь гладкого теста без комочков. Добавьте растительное масло, затем воду и еще раз тщательно перемешайте. Выпекайте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием — они получаются эластичными и не рвутся. Изюм залейте кипятком на 5 минут, затем воду слейте. Творог соедините с сахаром и яйцом, разомните вилкой до однородности, добавьте изюм. На край каждого блина выложите немного начинки, подверните края и сверните плотным рулетом. Выложите налистники в форму, смазанную сливочным маслом, сверху смажьте растопленным маслом, посыпьте сахаром и запекайте при 180 °C 15–20 минут до легкой карамельной корочки.

