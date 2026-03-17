Готовлюсь к лету и пеку такой некалорийный сметанник — нежный пирог на творожном тесте

Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но без тяжёлых кремов и лишнего сахара, я готовлю этот сметанник. Он получается очень нежным, кремовым и лёгким, а ягоды сверху добавляют приятную свежую кислинку. Такой десерт идеально подходит тем, кто старается питаться легче перед летом, но всё равно хочет побаловать себя домашней выпечкой.

Пирог выходит мягкий, хорошо держит форму после охлаждения и буквально тает во рту.

Ингредиенты: творог 5 % — 100 г, яйцо — 1 шт., рисовая мука — 100 г, разрыхлитель — щепотка, соль — щепотка, подсластитель по вкусу. Для заливки: сметана 15 % — 400 г, яйцо — 1 шт., кукурузный крахмал — 30 г, ванилин по вкусу, подсластитель по вкусу, ягоды — около 100 г. Форма диаметром 18 см.

Сначала готовят основу. Творог смешивают с яйцом, рисовой мукой, щепоткой соли, разрыхлителем и подсластителем. Тесто получается мягким. Его распределяют по форме, формируя небольшие бортики.

Для начинки соединяют сметану, яйцо, кукурузный крахмал, ванилин и подсластитель. Массу тщательно перемешивают до гладкой кремовой консистенции. Заливку выливают на подготовленную основу и сверху равномерно раскладывают ягоды. Пирог выпекают в разогретой до 170–180 °C духовке около 40–45 минут.

Ольга Шмырева
