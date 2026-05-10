10 мая 2026 в 22:30

Пирог с замороженными ягодами и сметанной заливкой: тесто, как влажный кекс, готовится просто

Пирог с замороженными ягодами и сметанной заливкой — это десерт, который готовится действительно просто: без замеса и раскатки теста. После выпекания он становится похож на влажный кекс — трудно не съесть все сразу.

Для теста возьмите: 2 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Для начинки: 300 г замороженных ягод (вишня, смородина, брусника, малина), 50 г темного шоколада (по желанию). Для заливки: 200 г сметаны, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. кукурузного крахмала.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную форму. Сверху рассыпьте ягоды и кусочки шоколада. Для заливки смешайте сметану, сахар, яйцо и крахмал, полейте ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут.

Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения
Дарья Иванова
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

