В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла решение сменить руководство оборонного ведомства страны, предложив пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису, который в настоящее время работает на Украине. В соцсети X она отметила, что текущая деятельность и опыт службы полковника на украинской территории вселяют в нее уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно.

Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал. <...> Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился, — написала Силиня.

Ранее Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

До этого беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Пресс-секретарь Вооруженных сил Латвии Марис Тутинс подтвердил, что дроны могли залететь на территорию страны с украинской стороны.