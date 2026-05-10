День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 21:15

В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику

Эвика Силиня Эвика Силиня Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла решение сменить руководство оборонного ведомства страны, предложив пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису, который в настоящее время работает на Украине. В соцсети X она отметила, что текущая деятельность и опыт службы полковника на украинской территории вселяют в нее уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно.

Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал. <...> Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился, — написала Силиня.

Ранее Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

До этого беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Пресс-секретарь Вооруженных сил Латвии Марис Тутинс подтвердил, что дроны могли залететь на территорию страны с украинской стороны.

Европа
Латвия
Минобороны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.