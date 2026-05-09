Из банки сгущенки готовлю пирог «Молочная девочка»: жидкое тесто и ягоды — не нужно уметь готовить для этого чуда

Пирог «Молочная девочка» — это ароматный, нежный десерт с очень сливочным вкусом, который скрасит любое чаепитие и завтрак.

Жидкое, но густое тесто на сгущенке готовится невероятно просто, а после выпекания, в сочетании с ягодами, становится таким вкусным, что вы забудете про магазинную выпечку.

Для приготовления понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 100 г сливочного масла (растопленного), 160 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 300 г любых ягод (замороженных или свежих), сахарная пудра для подачи.

Рецепт: в миске смешайте сгущенку, яйца и растопленное масло, взбейте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте в жидкую смесь, перемешайте до однородного, густого теста. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Сверху распределите ягоды (замороженные не размораживайте).

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

