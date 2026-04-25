Не лепите из творога сырники, добавьте мак и испеките рулетики: продукты те же, результат вкуснее

Творожные рулетики с маком — это нежная, ароматная альтернатива привычным сырникам, которая готовится из тех же ингредиентов, не считая начинки, но выглядит гораздо эффектнее. Рулетики получаются пышными и румяными.

Для теста понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин. Для начинки: 100 г мака, 100 мл молока, 3 ст. л. сахара.

Рецепт: мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду. Добавьте в мак молоко и сахар, проварите на медленном огне, помешивая, до загустения (около 10 минут). Остудите. Творог разомните с яйцами, сахаром и ванилином. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Равномерно распределите маковую начинку. Плотно сверните рулет. Нарежьте его на порционные кусочки (2–3 см). Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

