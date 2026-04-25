Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 07:32

Не лепите из творога сырники, добавьте мак и испеките рулетики: продукты те же, результат вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожные рулетики с маком — это нежная, ароматная альтернатива привычным сырникам, которая готовится из тех же ингредиентов, не считая начинки, но выглядит гораздо эффектнее. Рулетики получаются пышными и румяными.

Для теста понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин. Для начинки: 100 г мака, 100 мл молока, 3 ст. л. сахара.

Рецепт: мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду. Добавьте в мак молоко и сахар, проварите на медленном огне, помешивая, до загустения (около 10 минут). Остудите. Творог разомните с яйцами, сахаром и ванилином. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Равномерно распределите маковую начинку. Плотно сверните рулет. Нарежьте его на порционные кусочки (2–3 см). Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
выпечка
творог
Дарья Иванова
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.