Проще, чем готовить торт: рулет «Медовик» — всего один корж, а хватает на большую семью

Рулет «Медовик» — это суперальтернатива классическому медовому торту, которая готовится в разы проще. Вкус такой же насыщенный, медовый и сливочный, но без долгой возни с выпеканием множества коржей.

Для теста понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 150 г муки. Для крема: 500 г сметаны (20–25%), 100 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, масло и соду. Прогревайте на водяной бане, помешивая, 5–7 минут до растворения сахара и увеличения массы. Снимите с огня, всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до готовности.

Горячий корж сразу сверните рулетом с пергаментом и остудите. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Осторожно разверните корж, снимите пергамент, смажьте кремом и сверните заново. Уберите в холодильник на 3 часа для пропитки.

