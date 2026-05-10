«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе Лавров: нет никаких сомнений, что в Европе возрождается нацизм

В Европе происходит возрождение нацизма и в этом нет никаких сомнений, заявил корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, подобные тенденции сегодня активно проявляются в общественной и политической сфере ряда стран Евросоюза.

Даже не хочется рассуждать на эту тему. То, что нацизм возрождается, то, что его активно и идеологически внедряют в общественное мнение, в эти постулаты и в практическом плане, поддерживая откровенно нацистский режим, Европа продвигает, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил: ряд европейских стран пытается возродить нацизм в новых формах. Он подчеркнул, что западные государства стремятся настроить свои народы против России, из-за чего сохранение памяти о Великой Отечественной войне приобретает сегодня особое значение.

До этого сообщалось, что современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века. Источники отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.