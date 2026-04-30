Лавров обвинил европейские страны в попытках возродить нацизм

Ряд европейских стран пытается возродить нацизм в новых формах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым. Он подчеркнул, что западные государства стремятся настроить свои народы против России, из-за чего сохранение памяти о Великой Отечественной войне приобретает сегодня особое значение, сообщает РИА Новости.

Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память имеет не только историческое, но и практическое преломление, учитывая настойчивые попытки целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против нашего государства, — констатировал Лавров.

По мнению министра, такие действия европейских лидеров требуют от союзников по СНГ пристального внимания к защите общей истории. Глава российской дипломатии также отметил, что Москва и Астана сохраняют единство в вопросе празднования годовщины Великой Победы.

Ранее Лавров заявил, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического орудия. По словам министра, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.