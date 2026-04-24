Западные страны объявили России войну и используют Украину как геополитический таран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в определенный момент казалось, что Россия и Запад смогут мирно сосуществовать вместе, но это оказалось не так.

В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война, — сказал министр.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что Вооруженные силы Украины могут начать устраивать диверсии в России по приказу Великобритании. Он уточнил, что основной замысел этого плана заключается в подрыве внутреннего порядка в стране.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.