Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 19:04

«Нам объявлена открытая война»: Лавров сделал громкое заявление о Западе

Лавров: Запад использует Киев в качестве геополитического тарана

Сергей Лавров
Западные страны объявили России войну и используют Украину как геополитический таран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в определенный момент казалось, что Россия и Запад смогут мирно сосуществовать вместе, но это оказалось не так.

В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война, — сказал министр.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что Вооруженные силы Украины могут начать устраивать диверсии в России по приказу Великобритании. Он уточнил, что основной замысел этого плана заключается в подрыве внутреннего порядка в стране.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
