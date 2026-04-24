Экс-нардеп Олейник: ВСУ будут устраивать диверсии в России по приказу Британии

Вооруженные силы Украины могут начать устраивать диверсии в России по приказу Великобритании, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, основной замысел этого плана заключается в подрыве внутреннего порядка в стране.

Сейчас англичане не ставят задачу для ВСУ в виде наступления или какого-то освобождения. На сегодняшний день генеральная цель — максимально дестабилизировать Россию изнутри. То есть количество беспилотников для Киева будет увеличиваться, как и число дальнобойных ударов, особенно по российским энергетическим системам. Украина не будет щадить жилые дома в преддверии будущих выборов в РФ. То есть главной задачей будет раскачать общество, вызвать какое-то недовольство. Сейчас англичане планируют сделать главный упор на диверсионную работу ВСУ, — высказался Олейник.

Он отметил, что ФСБ России сейчас активно задерживает лиц, готовых выполнять задания украинских властей. В связи с этим, по мнению экс-нардепа, заявления бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о неудачах украинской армии на фронте могут быть попыткой компенсировать провалы диверсионной деятельностью.

Ранее Залужный заявил, что ситуация на фронте для украинской армии остается стабильно плохой. По его словам, российские атаки на логистику Киева делают продвижение ВСУ невозможным.