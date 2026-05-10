Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения Вспышка M5.8 со всплеском радиоизлучения произошла на Солнце

Солнечная вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут произошла 10 мая, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). В публикации сказано, что она сопровождалась всплеском радиоизлучения второго спектрального типа.

10 мая в 16:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4436 (N21E64) зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью V=650 км/с, — сказано в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс примерно в 10 раз мощнее предыдущего. Самыми слабыми считаются вспышки класса A и B, тогда как M и X способны вызывать магнитные бури, помехи радиосвязи и сбои в работе спутников.

Ранее солнечная вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована 7 мая. По данным ученых, выброс энергии продолжался в течение 70 минут.

