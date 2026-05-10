День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 19:23

Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения

Вспышка M5.8 со всплеском радиоизлучения произошла на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Солнечная вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут произошла 10 мая, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). В публикации сказано, что она сопровождалась всплеском радиоизлучения второго спектрального типа.

10 мая в 16:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4436 (N21E64) зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью V=650 км/с, — сказано в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс примерно в 10 раз мощнее предыдущего. Самыми слабыми считаются вспышки класса A и B, тогда как M и X способны вызывать магнитные бури, помехи радиосвязи и сбои в работе спутников.

Ранее солнечная вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована 7 мая. По данным ученых, выброс энергии продолжался в течение 70 минут.

До этого астроном, астрофизик Владимир Коваль рассказал, что обычно комета состоит из замерзших газов. По его словам, небесное тело также включает в себя космическую пыль, которая буквально притягивается к комете.

Общество
солнце
Космос
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.