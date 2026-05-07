07 мая 2026 в 20:36

На Солнце произошла вспышка предпоследней мощности

Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована в четверг, 7 мая, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, способными вызывать магнитные бури при достижении Земли.

7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88) продолжительностью 70 минут, — передают в институте.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Самым слабым считается класс A0.0, при котором мощность излучения на орбите Земли составляет 10 нановатт на квадратный метр. Каждый следующий класс означает увеличение мощности в 10 раз.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в ночь на вторник, 5 мая, на Земле была зафиксирована магнитная буря, достигшая на пике среднего уровня G2. Это событие было заранее спрогнозировано математическими моделями в конце апреля, хотя ученые до последнего сомневались в его реализации.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
