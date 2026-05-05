05 мая 2026 в 10:26

На Земле прошла магнитная буря, которую предсказали в конце апреля

В ночь на вторник, 5 мая, на Земле была зафиксирована магнитная буря, достигшая на пике среднего уровня G2, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это событие было заранее спрогнозировано математическими моделями в конце апреля, хотя ученые до последнего сомневались в его реализации.

В ночь с 4 на 5 мая на фоне ожидавшейся все майские праздники «зеленой улицы» начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2, — отметили в лаборатории.

Источником возмущений стал крайне медленный выброс корональной плазмы, зарегистрированный еще 30 апреля. Как рассказали в лаборатории, несмотря на слабость события, плазма за почти неделю пути от Солнца до Земли не распалась и не растворилась, в итоге ударив по планете. Специалисты подчеркнули, что расчетные модели показали впечатляющую точность.

Ранее сообщалось, что россияне смогут наблюдать редкий метеорный поток Майские Аквариды в ночь на 6 мая. Лучше всего наблюдать звездопад в предрассветные часы, вдали от городских огней, глядя в сторону юго-восточного горизонта.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
