День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 16:06

Вместо шарлотки готовлю яблочный перевертыш: сочный, нежный и с ароматом корицы на всю кухню

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычная шарлотка уже давно надоела, а этот яблочный пирог теперь пеку постоянно. У него очень мягкий сливочный мякиш, много сочной начинки и тот самый уютный аромат яблок с корицей, который моментально собирает всех на кухне.

Главный плюс — готовится все из простых продуктов и без сложного теста.

Ингредиенты для теста: яйца — 3 шт., сахар — 75 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 8 г, сливочное масло — 100 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 10 г. Для начинки: яблоки — 3 шт., сахар — 3 ст. л., корица — по вкусу.

Яйца взбиваю с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю. Муку соединяю с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в тесто.

Яблоки очищаю и нарезаю ломтиками, затем смешиваю с сахаром и корицей. Форму смазываю маслом. На дно выкладываю яблоки, а сверху распределяю тесто.

Во время выпечки яблоки становятся мягкими и карамельными, а после переворачивания оказываются сверху — поэтому пирог и называют перевертышем.

Выпекаю примерно 35–45 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом быстрого тирамису из слоеного теста. Десерт без печенья — получается нежно, как в кофейне.

Проверено редакцией
Читайте также
Названы два крупнейших поставщика яблок в Россию
Экономика
Названы два крупнейших поставщика яблок в Россию
Одно яблоко, яйца, мука — через 5 минут на сковороде пирог «Кусочек»: румяный, с нежной корочкой
Общество
Одно яблоко, яйца, мука — через 5 минут на сковороде пирог «Кусочек»: румяный, с нежной корочкой
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Из банки сгущенки готовлю пирог «Молочная девочка»: жидкое тесто и ягоды — не нужно уметь готовить для этого чуда
Общество
Из банки сгущенки готовлю пирог «Молочная девочка»: жидкое тесто и ягоды — не нужно уметь готовить для этого чуда
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
Общество
Яблочный пирог на сметане готовлю вместо шарлотки: получается сливочная нежность — на все уйдет час
яблоки
пироги
шарлотка
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.