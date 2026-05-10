Вместо шарлотки готовлю яблочный перевертыш: сочный, нежный и с ароматом корицы на всю кухню

Обычная шарлотка уже давно надоела, а этот яблочный пирог теперь пеку постоянно. У него очень мягкий сливочный мякиш, много сочной начинки и тот самый уютный аромат яблок с корицей, который моментально собирает всех на кухне.

Главный плюс — готовится все из простых продуктов и без сложного теста.

Ингредиенты для теста: яйца — 3 шт., сахар — 75 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 8 г, сливочное масло — 100 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 10 г. Для начинки: яблоки — 3 шт., сахар — 3 ст. л., корица — по вкусу.

Яйца взбиваю с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю. Муку соединяю с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в тесто.

Яблоки очищаю и нарезаю ломтиками, затем смешиваю с сахаром и корицей. Форму смазываю маслом. На дно выкладываю яблоки, а сверху распределяю тесто.

Во время выпечки яблоки становятся мягкими и карамельными, а после переворачивания оказываются сверху — поэтому пирог и называют перевертышем.

Выпекаю примерно 35–45 минут при 180 градусах до румяной корочки.

