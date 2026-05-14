Манка + яблоки: яблочный польский пирог с крошкой. Нежное облако на десерт — готовится очень просто и запомнится любой хозяйке

Этот польский пирог когда-то удивил меня своей необычной технологией. Здесь не нужно замешивать привычное тесто — сухая смесь просто пересыпается слоями с яблоками, а в духовке превращается в нежный, ароматный пирог с рассыпчатой крошкой сверху.

Получается что-то среднее между влажным яблочным десертом и домашним тортом. А запах корицы во время выпечки собирает на кухне всю семью.

Для приготовления понадобится. «Тесто»: манная крупа — 1 стакан, мука пшеничная — 1 стакан, сахар-песок — 1 стакан, ванилин — 1 ч. л., сода пищевая — ½ ч. л. Начинка: яблоки — 1 кг (не берите меньше, нужно много), корица молотая — 1 ч. л. с горкой. Посыпка: мука пшеничная — 3 ст. л. с горкой, сахар-песок — 3 ст. л. с горкой, масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л., сливочное масло — 100 г.

Для начала смешиваю манку, муку, сахар, ванилин и соду — получается сухая основа для пирога. Яблоки очищаю и натираю на крупной тёрке, затем перемешиваю с корицей.

Форму слегка смазываю маслом. На дно высыпаю часть сухой смеси, затем выкладываю слой яблок. Повторяю слои несколько раз, пока продукты не закончатся. Верхним обязательно должен быть сухой слой.

Отдельно готовлю крошку: смешиваю муку, сахар, растительное и холодное сливочное масло, быстро перетирая всё руками до крошки. Посыпаю пирог сверху и отправляю в духовку примерно на 45–50 минут при 180 градусах.

