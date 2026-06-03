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03 июня 2026 в 12:18

Летний пирог, который я пеку, даже когда на улице +30, — настолько он легкий

Фото: D-NEWS.ru
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Молодая капуста и кислинка щавеля — вот что делает этот пирог не просто сытным, а по-настоящему живым.

Ингредиенты

Мука — 300 г, соль — 0,5 ч. л., сливочное масло — 150 г, яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., капуста молодая — 400 г, щавель — 50 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, перец сладкий — 1 шт., зелень (укроп, петрушка) — 20 г, сахар — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., яйцо для смазывания — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я взбиваю сливочное масло с желтками до пены, добавляю муку со сметаной и разрыхлителем — тесто получается нежным. Пока оно отдыхает в холодильнике час, я занимаюсь начинкой: тонко шинкую молодую капусту, режу щавель и зелень. На сковороде обжариваю лук с морковью и чесноком, потом добавляю перец и капусту со щавелем — томлю 4 минуты, чтобы овощи остались сочными.

Теперь надо раскатать тесто и сделать фигурную решетку: я делю тесто пополам, одну часть кладу на противень, сверху горкой начинку.

Вторую часть раскатываю, вырезаю в ней лепестки-сектора, накрываю пирог и защипываю края с надрезами. Отправляю в духовку на 180 °С на 45 минут — и готово, хрустящее тесто с кисло-сладкой начинкой разлетается за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вот что я понял: молодая капуста тут — база, а щавель — секретный ингредиент, который превращает обычный пирог в хит. Текстура нежная, тесто тонкое и хрустящее по краям, а внутри — влажная, но не сырая начинка. Единственное, о чем жалею, — не сделал двойную порцию, потому что на второй день уже ничего не осталось.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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