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03 июня 2026 в 14:05

Жарю лук, морковь и мешаю с грудкой: паштет «Бюджетный» вкуснее любой колбасы. Получается сбалансированный и нежный

Фото: D-NEWS.ru
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Домашний паштет из куриной грудки — настоящая находка для тех, кто любит вкусные бутерброды, но не хочет покупать магазинную колбасу. Готовится он из самых простых продуктов, а получается настолько нежным и ароматным, что исчезает со стола быстрее любого мясного деликатеса.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, сочный паштет с легкой сладостью моркови, ароматом жареного лука и нежной текстурой. Его можно намазывать на свежий хлеб, тосты, крекеры или подавать в тарталетках. А главное — небольшой кусочек куриной грудки превращается в целую миску вкусной намазки для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 200 г, морковь — 1 крупная шт., лук репчатый — 1 крупная шт., яйца — 2 шт., растительное масло — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, куриный бульон — 2–3 ст. л., майонез — по желанию.

Куриную грудку промойте, залейте водой и отварите до готовности. Во время варки снимайте пену, а бульон слегка подсолите. Яйца сварите вкрутую.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости и легкой золотистости.

Готовую грудку, яйца, обжаренные овощи пропустите через мясорубку с мелкой решеткой или измельчите в блендере до однородности. Добавьте соль и перец по вкусу.

Для более нежной и сочной текстуры влейте несколько ложек куриного бульона. По желанию можно добавить немного майонеза. Еще раз хорошо перемешайте паштет до кремовой консистенции.

Перед подачей охладите его в холодильнике хотя бы 30 минут.

Проверено редакцией
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