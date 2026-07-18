Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 09:00

Без варки и стерилизации: мариную красный лук за 3 минуты — получается хрустящий шедевр к шашлыку и селедке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За 3 минуты я делаю домашний маринованный лук, который идеально подходит к мясу и рыбе. Лук получается не горьким, а мягким, сладковатым и очень хрустящим.

Ингредиенты

Лук красный — 2–3 шт, вода — 1 стакан, уксус 9% — 3–4 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ст. л., перец черный горошком — 3–4 шт, лавровый лист — 1 шт.

Как готовлю

Сначала очищаю и нарезаю красный лук тонкими полукольцами. Тем временем в кастрюле смешиваю воду, уксус, сахар, соль, перец горошком и лавровый лист, довожу до кипения. Самое сложное — это залить горячим маринадом лук и засечь ровно 3 минуты. По истечении времени сливаю маринад — лук уже готов. Подаю охлажденным, а храню в холодильнике в том же маринаде до недели.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Лук словно замариновался в собственном соку с кислинкой — ни слез, ни возни. Главный секрет: не сливайте маринад сразу — если дать луку постоять еще пару часов в холодильнике, он станет еще насыщеннее и плотнее.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
лук
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после атаки на склад Wildberries
Евросоюз в 2025 году начал депортацию украинцев для мобилизации
У нового премьера Украины нашли участки в районе Константиновки
Минобороны раскрыло детали удара по судну в одесском порту
Минпромторг рассказал о новом тренде в одежде
ВСУ устроили охоту за машинами скорой помощи
Стало известно о последствиях падения обломков БПЛА в Финском заливе
Курская область отбила атаку 148 беспилотников за сутки
Сдавший ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО школьник рассказал, куда хочет поступить
Двух крымчанок заподозрили в работе на украинские спецслужбы
В РАН объяснили, почему России не стоит переходить на четырехдневку
Мендель пришла в ужас после произошедшего под Киевом удара ВС России
Финляндия ввела ограничения на полеты над Финским заливом
В Сибири зафиксировали сильные подземные толчки
Дрон ВСУ ранил мужчину в Шебекино
Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника
Удар российской «Герани» уничтожил склад топлива для техники ВСУ
Сухогруз со снабжением для ВСУ не дошел до порта после удара у Змеиного
Российские военные оставили ВСУ без «Нептуна»
СК России возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.