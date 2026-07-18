Без варки и стерилизации: мариную красный лук за 3 минуты — получается хрустящий шедевр к шашлыку и селедке

Без варки и стерилизации: мариную красный лук за 3 минуты — получается хрустящий шедевр к шашлыку и селедке

За 3 минуты я делаю домашний маринованный лук, который идеально подходит к мясу и рыбе. Лук получается не горьким, а мягким, сладковатым и очень хрустящим.

Ингредиенты

Лук красный — 2–3 шт, вода — 1 стакан, уксус 9% — 3–4 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ст. л., перец черный горошком — 3–4 шт, лавровый лист — 1 шт.

Как готовлю

Сначала очищаю и нарезаю красный лук тонкими полукольцами. Тем временем в кастрюле смешиваю воду, уксус, сахар, соль, перец горошком и лавровый лист, довожу до кипения. Самое сложное — это залить горячим маринадом лук и засечь ровно 3 минуты. По истечении времени сливаю маринад — лук уже готов. Подаю охлажденным, а храню в холодильнике в том же маринаде до недели.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Лук словно замариновался в собственном соку с кислинкой — ни слез, ни возни. Главный секрет: не сливайте маринад сразу — если дать луку постоять еще пару часов в холодильнике, он станет еще насыщеннее и плотнее.