ВСУ устроили охоту за машинами скорой помощи Сенатор Кастюкевич: дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в Алешках

Украинские беспилотники охотятся за машинами скорой помощи в городе Алешки на левом берегу в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Он подчеркнул, что обстрелам подвергаются также автомобили с продовольствием.

В Алешках враг атакует любой гражданский транспорт, охотясь за машинами скорой помощи, не давая им перевозить больных или оказывать помощь на выездах. Подвергаются обстрелам и машины с продуктами, — отметил Кастюкевич.

Он добавил, что ВСУ также наносят удары по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение. По словам Кастюкевича, Киев это делает с целью напугать местных жителей.

Ранее ФСБ задержала в Крыму двух россиянок, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Отмечалось, что одна из них была причастна к подготовке подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. По его словам, после уничтожения дрона на место падения его обломков направили специалистов экстренных служб.