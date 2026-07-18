У нового премьера Украины нашли участки в районе Константиновки Премьер Корецкий задекларировал три участка в районе Константиновки

Три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке задекларировал новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выяснило РИА Новости. В собственности супруги главы кабмина также числятся два надела в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. квадратных метров соответственно. Всего в декларации Корецкого за 2025 год указан 21 объект недвижимости, принадлежащий его семье, из которых 17 являются земельными участками.

Помимо трех наделов в Константиновской общине, у супругов задекларировано 12 наделов в подконтрольной ВСУ Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации. Их общая площадь составляет около 261,5 тыс. квадратных метров, иных крупных активов в этой категории не значится.

Назначение руководителя «Нафтогаза» на пост главы правительства состоялось в четверг, когда соответствующее решение приняла Верховная рада. Корецкий связан с соратником президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, который проходит фигурантом по делу о коррупции в энергетической сфере.

Освобождение Константиновки российскими войсками было подтверждено 3 июля начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым в докладе президенту Владимиру Путину. Он назвал это событие ключевым фактором для будущего освобождения всей территории Донбасса.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что новый глава кабмина Украины намерен собрать больше западных денег для Зеленского. Он также назвал самым богатым ведомством страны Минобороны.