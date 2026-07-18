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18 июля 2026 в 08:45

Блины на сгущенке и кипятке — забыла про обычные: нежные, как кружева и без комочков

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сгущенное молоко, яйца и муку — завариваю тесто крутым кипятком, и блины получаются эластичными, тонкими и совсем не рвутся при жарке. Этот заварной способ дает идеальную текстуру: блины мягкие, с карамельным вкусом сгущенки и легкой сладостью, а благодаря кипятку — с кружевными дырочками, как у бабушки. Они отлично сворачиваются, не ломаются, подходят и к сметане, и к варенью, и к мясной начинке.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 мл воды, 3 яйца, 360–380 г сгущенного молока, 1/2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, 260 г муки, 2 ст. ложки растительного масла в тесто и масло для жарки. В миске взбейте яйца со сгущенкой и солью до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Влейте кипяток тонкой струйкой, непрерывно помешивая, — тесто станет жидким. Добавьте растительное масло, дайте постоять 20 минут. Жарьте на разогретой смазанной сковороде, наливая тесто тонким слоем, по 1–2 минуты с каждой стороны до румяных пятен.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла эти блины — муж сказал, что вкуснее, чем на молоке, и ни один не порвался. Я добавила ванильный сахар и немного цедры лимона для свежести. Кстати, вместо воды можно взять молоко — будут еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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