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18 июля 2026 в 07:30

Лингвисты признали разговорный глагол литературной нормой

Лингвист Кузнецова: глаголы махаю и машу признаны равноправными вариантами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глагол «махаю», который раньше считался разговорной формой, теперь официально признан литературной нормой, сообщила РИА Новости лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, современные словари фиксируют его как равноправный вариант наряду с «машу».

Кузнецова пояснила, что еще недавно нормативной считалась только форма «машу — машешь — машет». «Махаю» имела помету «разговорное».

Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в «Большом словаре ударений» 2025 года издания: «машу» и «махаю» теперь равноправные варианты, — уточнила лингвист.

В «Грамоте.ру» также добавили, что грамматические нормы формируются на основе нескольких типов словарей — орфоэпических, толковых и орфографических. Орфографический словарь русского языка как государственного тоже фиксирует оба варианта как равноправные.

В настоящее время устойчивое чередование «х/ш» сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать — пашу», «брехать — брешет».

Ранее сообщалось, что самым большим количеством значений в русском языке обладает глагол «идти». Слово используется не только в прямом значении, связанном с движением, но и для описания самых разных процессов и явлений. Так, глагол может передавать течение времени («годы идут»), ход событий («дела идут хорошо»), использоваться для выражения соответствия («это платье тебе идет») или обозначать процесс достижения цели («идти к цели»).

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