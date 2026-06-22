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22 июня 2026 в 18:05

Беру банку шпрот, яйца и плавленый сыр: готовлю бутерброды с намазкой и маринованнысм огурцом. Вкуснота из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
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Если нужно быстро приготовить вкусную закуску для гостей или семейного перекуса, этот рецепт всегда выручает. Простые продукты превращаются в аппетитные бутерброды с насыщенным вкусом. Нежная сырная намазка отлично сочетается со шпротами, а вареные яйца делают закуску более сытной и мягкой.

Особенно хороши такие бутерброды на слегка поджаренном хлебе.

Для приготовления вам понадобится: плавленый сыр — 180 г, яйца — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, петрушка — 15 г, соленые огурцы — 4 шт., шпроты — 1 банка, хлеб — 10–12 ломтиков.

Яйца отварите вкрутую и полностью остудите. Плавленый сыр натрите на терке или нарежьте небольшими кусочками. Огурцы, яйца, чеснок и зелень измельчите. Все ингредиенты для намазки соедините в одной миске и хорошо перемешайте до однородной массы. При желании можно слегка пробить массу блендером, чтобы она стала более нежной.

Ломтики хлеба подсушите в тостере, духовке или на сухой сковороде до легкой золотистой корочки. На каждый кусочек щедро нанесите сырно-яичную намазку. Сверху выложите по одной-две шпроты. Для украшения можно добавить немного зелени или тонкий ломтик соленого огурца.

Личный опыт:

Эти бутерброды готовлю уже много лет, и они никогда не остаются на тарелке надолго. Мне особенно нравится добавлять в намазку яйца — вкус становится более нежным и сбалансированным.

Проверено редакцией
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бутерброды
яйца
шпроты
хлеб
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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