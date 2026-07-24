Их и с колбасой, и с вареньем: лепешки на кефире без дрожжей — мягкие, золотистые и вкусные

Их и с колбасой, и с вареньем: лепешки на кефире без дрожжей — мягкие, золотистые и вкусные

Когда дома заканчивается хлеб, чаще всего готовлю именно такие лепешки. Дрожжи не нужны, тесто замешивается за несколько минут, а результат всегда радует. Лепешки получаются мягкими, пышными, с румяной корочкой и нежным мякишем.

Они одинаково хороши с колбасой, сыром, сметаной, первыми блюдами, а к чаю их можно подать с вареньем, медом или сгущенкой.

На 6 лепешек возьмите 400 мл кефира, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. майонеза, 650 г муки, 1 ст. л. разрыхлителя и растительное масло для жарки.

В глубокой миске соедините кефир, сахар и соль, хорошо перемешайте до растворения кристаллов. Добавьте майонез и снова перемешайте до однородности. Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно подсыпайте к жидким ингредиентам, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут.

Затем разделите тесто на 6 равных частей, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку толщиной около 5–7 мм. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. По желанию сразу после приготовления смажьте горячие лепешки сливочным маслом — они станут еще мягче и ароматнее.

Личный опыт

Эти лепешки часто выручают, когда хочется свежей домашней выпечки без долгого ожидания. Чаще всего подаю их с колбасой, сыром и свежими овощами, а если остаются к чаю, домашние с удовольствием едят их с вареньем, медом или сгущенным молоком.