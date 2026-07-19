Минобороны раскрыло итоги ночной работы ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России в МАКСе. При этом отмечается, что ПВО ликвидировала БПЛА самолетного типа.

В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июля текущего года до 08:00 мск 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный. В оборонном ведомстве уточнили, что пораженные предприятия и объекты инфраструктуры используются для обеспечения Вооруженных сил Украины.