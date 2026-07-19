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19 июля 2026 в 15:15

Зеленского сравнили с английской королевой

Мирошник: на Украине нет претендентов на роль Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости сравнил положение президента Украины Владимира Зеленского со статусом английской королевы. По его словам, Зеленский заблуждается в том, что его позиции в стране незыблемы.

На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объемах, выделяемых Киеву… Вот это является главным предметом споров и соответствующих действий, — отметил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Зеленский пытается переставить в правительстве политически блеклых персонажей, которые неоднократно подтверждали ему свою личную преданность. Он назвал кадровые перестановки в Киеве чехардой, вызванной конфликтом интересов Запада и страхом президента перед конкуренцией.

До этого СМИ писали, что публичный демарш министра обороны Михаила Федорова фактически стал политическим мятежом против Зеленского. Во время пресс-конференции он не только отказался уходить в отставку, но и жестко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского.

Власть
Владимир Зеленский
Родион Мирошник
Украина
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