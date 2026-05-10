Быстрый тирамису из слоеного теста: собираю десерт без печенья — получается нежно, как в кофейне

Этот вариант тирамису часто готовлю, когда не хочется искать савоярди или долго возиться с выпечкой. Слоеное тесто после духовки становится хрустящим и отлично заменяет печенье, а крем получается нежным, кофейным и очень воздушным.

На вкус десерт напоминает что-то среднее между классическим тирамису и слоеным тортом.

Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г, сливочный сыр или маскарпоне — 250 г, сливки 33% — 250 мл, сахарная пудра — 80–100 г, крепкий кофе — 150 мл, какао — для посыпки, ваниль — по вкусу.

Слоеное тесто слегка раскатываю, нарезаю пластами или квадратиками и выпекаю до румяности при 190 градусах. Даю полностью остыть.

Сливки взбиваю с сахарной пудрой до мягкости, затем добавляю сливочный сыр и ваниль. Кофе заранее охлаждаю.

Каждый кусочек слоеного теста слегка окунаю в кофе — важно не передержать, чтобы тесто осталось слоистым. Выкладываю слой теста, затем крем и повторяю слои еще раз.

Сверху щедро посыпаю какао. Перед подачей убираю десерт в холодильник хотя бы на час.

