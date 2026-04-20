Даже мука не понадобится: белковый рулет с яблоками по мотивам пирожного «Анна Павлова»

Белковый рулет с яблоками по мотивам пирожного «Анна Павлова» — это нежный, воздушный и легкий десерт, который готовится из минимального набора продуктов.

Хрустящее снаружи и мягкое внутри безе с кусочками яблок и кремом из творога и йогурта создает идеальное сочетание вкусов и текстур.

Для коржа понадобится: 4 белка, 150 г сахара, щепотка соли, 2 яблока, 1 ч. л. лимонного сока. Для крема: 200 г творога, 100 г йогурта (натурального), 2 ст. л. сахарной пудры.

Рецепт: белки взбейте с солью до пиков, постепенно добавляя сахар. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком, аккуратно вмешайте в белковую массу. Противень застелите пергаментом, выложите массу в виде прямоугольника. Запекайте в разогретой до 150 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Для крема взбейте творог, йогурт и сахарную пудру блендером. Горячий корж переверните на полотенце, снимите пергамент, смажьте кремом и сверните рулетом. Остудите в холодильнике 1 час.

