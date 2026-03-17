Лучшие драники как в белорусской кафешке — хрусткие и не берут жир: подаём со сметанным соусом

Есть несколько простых правил, благодаря которым драники получаются действительно как в белорусском кафе: хрустящими, румяными и при этом почти не впитывают масло. Всё дело в мелкой тёрке, небольшом количестве крахмала и правильной температуре сковороды. Готовятся такие драники быстро, без лишней возни, а вкус получается удачным.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., крахмал — 1 ч. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Для соуса: сметана — 3–4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, зелень — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Картофель и лук натираю на самой мелкой тёрке. Массу перекладываю в сито и слегка отжимаю лишний сок. Жидкость не выливаю — на дне оседает натуральный картофельный крахмал, его возвращаю обратно к картофелю. Добавляю яйцо, немного сухого крахмала, соль и перец, хорошо перемешиваю.

Сковороду разогреваю с растительным маслом и выкладываю массу ложкой, формируя небольшие драники. Жарю на среднем огне до румяной золотистой корочки с двух сторон. Благодаря крахмалу и хорошо разогретому маслу драники остаются хрустящими и не впитывают лишний жир.

Подаю горячими со сметанным соусом: смешиваю сметану, чеснок, зелень и щепотку соли.

