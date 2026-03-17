Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 10:30

На любое застолье у меня салат «Минск» с картошкой: ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На любое застолье у меня есть один салат-выручалочка — «Минск». Он получается очень сытным, ярким и невероятно вкусным. Хрустящий картофель сверху, сочные помидоры, копченая куриная грудка и нежный соус делают его таким, что гости всегда просят рецепт. Готовится салат довольно просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты: картофель — 3 шт. (около 400 г), помидоры черри — 200 г, копченая куриная грудка — 180 г, яйца вареные — 3 шт., твердый сыр — 150 г, майонез — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло для жарки, соль по вкусу.

Картофель очистите и натрите на терке для корейской моркови или нарежьте очень тонкой соломкой. Хорошо промойте в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал, затем обсушите бумажными полотенцами. Обжаривайте небольшими порциями в большом количестве масла до золотистой хрустящей корочки. Переложите на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Помидоры черри разрежьте пополам и выложите первым слоем на большое блюдо. Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок. Полейте помидоры небольшим количеством соуса. Копченую куриную грудку нарежьте тонкой соломкой и распределите следующим слоем. Сверху выложите натертые вареные яйца и снова немного соуса. Затем посыпьте салат тертым сыром. Финальный слой — хрустящий картофель.

Ранее мы делились рецептом классных кексов. Никакого растительного масла в них быть не должно.

Проверено редакцией
картошка
картофель
простой рецепт
салаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.