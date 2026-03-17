На любое застолье у меня салат «Минск» с картошкой: ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте

На любое застолье у меня есть один салат-выручалочка — «Минск». Он получается очень сытным, ярким и невероятно вкусным. Хрустящий картофель сверху, сочные помидоры, копченая куриная грудка и нежный соус делают его таким, что гости всегда просят рецепт. Готовится салат довольно просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты: картофель — 3 шт. (около 400 г), помидоры черри — 200 г, копченая куриная грудка — 180 г, яйца вареные — 3 шт., твердый сыр — 150 г, майонез — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло для жарки, соль по вкусу.

Картофель очистите и натрите на терке для корейской моркови или нарежьте очень тонкой соломкой. Хорошо промойте в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал, затем обсушите бумажными полотенцами. Обжаривайте небольшими порциями в большом количестве масла до золотистой хрустящей корочки. Переложите на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Помидоры черри разрежьте пополам и выложите первым слоем на большое блюдо. Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок. Полейте помидоры небольшим количеством соуса. Копченую куриную грудку нарежьте тонкой соломкой и распределите следующим слоем. Сверху выложите натертые вареные яйца и снова немного соуса. Затем посыпьте салат тертым сыром. Финальный слой — хрустящий картофель.

