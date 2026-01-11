Выбросила рецепт чизкейка! Мой творожный рулет с маком и медом — нежнее, сочнее и готовится за 30 минут

Действительно, зачем возиться с водяной баней и долгим выпеканием, если можно создать не менее восхитительный десерт всего за полчаса? Этот рулет — воплощение нежности: бархатная творожная основа, щедрый слой ароматного мака и тонкая сладость меда создают идеальный союз. Он удивительно сочный, с легкой хрустящей корочкой, а его вкус напоминает самое счастливое детское лакомство.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. муки, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г готовой маковой начинки или 100 г мака, перемолотого с 2 ст. л. меда, щепотка соли.

Духовку разогрейте до 180 °C. Творог протрите через сито, добавьте яйца, сахар, соль и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт на пергаменте. Равномерно распределите маковую начинку, смешанную с медом. С помощью пергамента аккуратно сверните пласт в плотный рулет. Переложите рулет на противень швом вниз, смажьте взбитым желтком для золотистости. Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Дайте немного остыть, нарежьте порционно и подавайте, при желании полив дополнительно медом.

