11 января 2026 в 10:35

Забудьте про сложные торты! Творожный «полумесяц» с яблочной начинкой — гениально просто и по-домашнему уютно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — гениальное доказательство того, что для настоящего кулинарного удовольствия не нужны сложные многоярусные конструкции. Его магия — в простоте и гармонии знакомых вкусов: рассыпчатое творожное тесто и сочная, ароматная яблочная начинка с корицей. Выпеченный в виде золотистого полумесяца, он выглядит очень уютно и по-домашнему, а его приготовление не отнимет у вас много времени и сил.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 200 г творога, 150 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 3-4 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. панировочных сухарей. Разотрите творог с мягким маслом, добавьте муку и соль, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Яблоки очистите, нарежьте кубиками, смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком. Раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм. Посыпьте центр панировочными сухарями (они впитают лишний сок), сверху распределите яблочную начинку, оставив края. Заверните свободные края теста над начинкой, формируя полумесяц, аккуратно защипнув. Смажьте поверхность взбитым желтком. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей. Идеально сочетается со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
