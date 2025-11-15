Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!

Салат с крабовыми палочками: рецепт «Рыжика» Салат с крабовыми палочками: рецепт «Рыжика» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Рыжик» готовят быстро, а на столе он смотрится по-настоящему эффектно благодаря золотисто-оранжевому оттенку. Он получается удивительно нежным. А крабовые палочки придают приятную текстуру и морскую ноту.

Отварите 200 г куриного филе до готовности, остудите и нарежьте мелко. 150 г крабовых палочек тоже измельчите. Натрите 100 г твердого сыра и 1 вареное яйцо, добавьте 1 крупную морковь, слегка обжаренную на масле или отваренную, как вам больше нравится. Все ингредиенты соедините в глубокой миске. Добавьте 2-3 ст. л. майонеза, немного соли и щепотку перца. Перемешайте до однородности.

Для красоты можно выложить салат слоями, чередуя курицу, морковь, крабовые палочки и сыр, смазывая каждый слой майонезом. Верх украсьте тертым сыром и зеленью — получится ярко, как у ресторанного блюда.

  • Совет: чтобы салат получился особенно нежным, используйте домашний майонез или смешайте готовый с ложкой сметаны.

  • Факт: в оригинальном рецепте «Рыжика» часто добавляют немного кукурузы — она делает вкус еще более праздничным и сочным.

Посмотрите рецепт простого и бюджетного салата «Крабовая слойка».

