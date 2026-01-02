Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 18:20

«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова

Аналитик Кошкович: новое назначение Буданова подорвет перспективу мира с Россией

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Назначение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова главой офиса президента Владимира Зеленского подорвет перспективу мира, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его словам, произошедшее обнулит шансы на соглашение с Россией.

Это сделает Буданова <…> одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными, — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Вадим Гришин предположил, что назначение Буданова на пост руководителя офиса президента может свидетельствовать о решении Зеленского отложить проведение выборов. Специалист напомнил, что глава ГУР рассматривался как один из возможных кандидатов на пост главы государства и входил в число наиболее рейтинговых фигур.

До этого Зеленский объяснил, что решение о назначении Буданова было продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Также президент поручил ему разработать и представить на утверждение обновленные стратегические основы обороны и развития Украины.

Владимир Зеленский
Украина
Кирилл Буданов
выборы
