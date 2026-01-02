Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:57

Стало известно, что означает назначение Буданова для Украины

Политолог Гришин: назначение Буданова означает отказ Зеленского от выборов

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Назначение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова на пост руководителя офиса президента может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский решил отложить проведение президентских выборов на год, заявил политолог Вадим Гришин. По его мнению, это связано с необходимостью перестройки системы управления под задачи безопасности и обороны, передает KP.RU.

Гришин указывает, что Буданов рассматривался как один из возможных кандидатов на президентских выборах и входил в число наиболее рейтинговых фигур. По данным социологических опросов, он мог бы выйти во второй тур и составить конкуренцию Зеленскому.

Эксперт считает, что переход потенциального кандидата на ключевую административную должность фактически исключает его участие в избирательной кампании. В этом контексте назначение трактуется как сигнал о том, что проведение выборов в ближайшей перспективе не планируется.

Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что Буданов будет подталкивать Зеленского к непопулярным среди граждан решениям. По его мнению, главе ГУР выгодно продолжение боевых действий, так как это укрепляет его собственное положение.

Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
выборы
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Школьник испугался «уголовного дела» и отдал аферистам драгоценности
ВСУ в ближайшее время ждут серьезные изменения
Непрекращающиеся ливни и тепло до +5? Погода в Москве в марте: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.