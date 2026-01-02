Стало известно, что означает назначение Буданова для Украины

Назначение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова на пост руководителя офиса президента может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский решил отложить проведение президентских выборов на год, заявил политолог Вадим Гришин. По его мнению, это связано с необходимостью перестройки системы управления под задачи безопасности и обороны, передает KP.RU.

Гришин указывает, что Буданов рассматривался как один из возможных кандидатов на президентских выборах и входил в число наиболее рейтинговых фигур. По данным социологических опросов, он мог бы выйти во второй тур и составить конкуренцию Зеленскому.

Эксперт считает, что переход потенциального кандидата на ключевую административную должность фактически исключает его участие в избирательной кампании. В этом контексте назначение трактуется как сигнал о том, что проведение выборов в ближайшей перспективе не планируется.

Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что Буданов будет подталкивать Зеленского к непопулярным среди граждан решениям. По его мнению, главе ГУР выгодно продолжение боевых действий, так как это укрепляет его собственное положение.