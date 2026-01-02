Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии

Прокуратура склоняется к версии, что именно бенгальские огни привели к пожару в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу. По ее словам, которые передает Reuters, такой вывод был сделан на основании видеозаписей и допросов свидетелей.

Все указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку, — подчеркнула Пиллу.

Ранее сообщалось, что среди посетителей бара Le Constellation не было ни одного россиянина. При этом специалисты продолжают устанавливать личности всех, кто получил травмы. В момент трагедии в баре находились граждане Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Большинство посетителей были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет.

До этого президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий в истории страны. Глава государства уточнил, что из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней. Погибло около 40 человек, еще почти 100 получили ранения.