18 февраля 2026 в 19:58

Путин назвал сбережение народа приоритетом на годы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед. На совещании с членами правительства глава государства также обратил внимание на значимость здравоохранения для россиян.

Хорошо оснащенные больницы <...> значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну: это наш общенациональный приоритет на годы вперед, — заявил он.

Глава государства также указывал, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. Однако Путин подчеркнул, что нужно и дальше выдерживать ориентир на приумножение численности населения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.

Владимир Путин
Россия
приоритеты
здравоохранение
