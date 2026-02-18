«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России Ведущий Кушанашвили пожалел комика Сабурова после запрета на въезд в Россию

Казахский комик Нурлан Сабуров достоин сочувствия, заявил телеведущий Отар Кушанашвили, комментируя в шоу «Каково?!» на YouTube запрет артисту на 50 лет въезжать в Россию. Он добавил, что также удивлен, что Сабуров оказался не бедным человеком.

Все-таки по-человечески-то жалко. По-человечески жалко Нурлана. [Но] откуда у этих людей эти деньги? Как они могли их заработать? Люди не умеют ничего и жрут черную треску в карамельном соусе, — заявил Кушанашвили.

Власти РФ запретили стендаперу въезд в страну на 50 лет в связи с интересами национальной безопасности. Уведомление он получил в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей. Главным активом является двухэтажный дом в элитном загородном поселке, а также участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стоимостью 130 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Как отметил источник, только в 2024 году юморист задекларировал свыше 50 млн рублей.