06 февраля 2026 в 15:09

Раскрыта стоимость имущества, оставленного Сабуровым в России

Комик Сабуров оставил в России имущество стоимостью 160 млн рублей

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев /РИА Новости
Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, владеет в стране имуществом на 160 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Главный актив — двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стомостью 130 млн рублей.

Кроме того, Сабуров владеет автомобилем Mercedes Gelandewagen 2018 года с «кричащим» номером SBR за почти 20 млн рублей. Кроме того, в собственности у артиста Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 млн рублей.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

До этого адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет пересмотрено. По его словам, подобные меры принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и обладают высокой степенью устойчивости.

