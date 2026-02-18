Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 19:44

Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой

Захарова сравнила откровения Макрона с признаниями Пугачевой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о свободе слова сравнимы с откровениями певицы Аллы Пугачевой относительно фиктивности ее брака с артистом Филиппом Киркоровым, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на заявление французского лидера и поместила это признание на третье место в своем рейтинге откровений.

Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений. Первое делят [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [бывший глава Франции Франсуа] Олланд, заявившие в 2022 году, что не собирались выполнять минские договоренности. Второе занимает Пугачева с рассказом о том, что ее брак с Киркоровым был ненастоящим, — отметила дипломат.

Ранее Макрон во время визита в Индию заявил, что свобода слова в ее текущем виде утратила смысл и может представлять собой «полное дерьмо». По мнению главы государства, главная проблема кроется в отсутствии прозрачности: пользователи не понимают, как алгоритмы манипулируют их сознанием и подталкивают к радикальным суждениям.

Кроме того, данные социологических опросов показали, что у 77% граждан Франции деятельность президента страны на этом посту вызывает отрицательные чувства. Положительно оценивают работу главы государства только 23% респондентов.

Мария Захарова
Эммануэль Макрон
Алла Пугачева
Филипп Киркоров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.