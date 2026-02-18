Недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о свободе слова сравнимы с откровениями певицы Аллы Пугачевой относительно фиктивности ее брака с артистом Филиппом Киркоровым, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на заявление французского лидера и поместила это признание на третье место в своем рейтинге откровений.

Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений. Первое делят [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [бывший глава Франции Франсуа] Олланд, заявившие в 2022 году, что не собирались выполнять минские договоренности. Второе занимает Пугачева с рассказом о том, что ее брак с Киркоровым был ненастоящим, — отметила дипломат.

Ранее Макрон во время визита в Индию заявил, что свобода слова в ее текущем виде утратила смысл и может представлять собой «полное дерьмо». По мнению главы государства, главная проблема кроется в отсутствии прозрачности: пользователи не понимают, как алгоритмы манипулируют их сознанием и подталкивают к радикальным суждениям.

Кроме того, данные социологических опросов показали, что у 77% граждан Франции деятельность президента страны на этом посту вызывает отрицательные чувства. Положительно оценивают работу главы государства только 23% респондентов.