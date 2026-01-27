Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:58

Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов

Public Senat: 77% французов негативно относятся к Макрону

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон вызывает негативные эмоции у 77% граждан страны, свидетельствуют данные опроса социологических служб Odoxa и Mascaret по заказу парламентского телеканала Public Senat. При этом лишь 23% респондентов считают его работу на посту лидера государства хорошей.

Глава правительства Себастьен Лекорню пользуется несколько большей поддержкой: 33% французов оценивают его как хорошего премьер-министра. Недовольны его деятельностью 65% опрошенных.

Опрос проводился с 21 по 22 января. В исследовании приняли участие 1005 французов в возрасте от 18 лет.

Ранее аналитики портала AgoraVox заявили, что инициативы Макрона по гарантиям безопасности для Украины бессильны без поддержки США. По их мнению, эта «коалиция желающих» не ведет к урегулированию конфликта, а лишь рискует спровоцировать глобальное противостояние.

Позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал в TikTok шуточное видео, где пародировал Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В ролике британский лидер надел «авиаторы» и обратился к зрителям со словом «бонжур».

