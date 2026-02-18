Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026

Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста

Мать Гуменника рассказала, что фигурист не планирует менять гражданство

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник не планирует выступать под флагом другой страны, сообщила его мать Елена в комментарии для odds.ru. По ее словам, спортсмен всегда стремился быть частью российской сборной, и мыслей о переходе в другую команду у него никогда не возникало. При этом она отметила, что не берется осуждать других фигуристов, которые рассматривают для себя возможность выступать за другие страны.

Я ни в коем случае не осуждаю никого из ребят, ничего не говорю на эту тему. Но точно знаю, что Петя всегда хотел быть в российской сборной, и никаких других вариантов у него не возникало, — сказала собеседница.

До этого Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку, оказанную ему на Олимпиаде. Он выразил надежду, что в будущем его профессиональное мастерство станет еще выше.

Ранее отец спортсмена Олег Гуменник заявил, что прокат его сына на ОИ в Италии прошел шикарно. Он отметил мужество и чистоту исполнения элементов фигуриста. Также отец спортсмена рассказал, что семья фигуриста следила за соревнованиями в прямом эфире.

