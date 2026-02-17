Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:31

На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА

В Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки дронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В поселке Волна Темрюкского района резервуар с нефтепродуктами вспыхнул на площади 1250 квадратных метров после атаки беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 19 единиц техники, включая специалистов МЧС России по краю.

В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров, — следует из сообщения.

Ранее губернатор Тамбовской области сообщил, что Мичуринск оказался под атакой украинских дронов. В результате нападения были повреждены различные строения, а также вспыхнул пожар в магазине «Магнит». Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на заводе, расположенном в южной части Волгограда. Пожар стал результатом атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

Краснодарский край
атаки ВСУ
БПЛА
пожары
возгорания
