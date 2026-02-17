На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА В Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки дронов

В поселке Волна Темрюкского района резервуар с нефтепродуктами вспыхнул на площади 1250 квадратных метров после атаки беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 19 единиц техники, включая специалистов МЧС России по краю.

Ранее губернатор Тамбовской области сообщил, что Мичуринск оказался под атакой украинских дронов. В результате нападения были повреждены различные строения, а также вспыхнул пожар в магазине «Магнит». Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на заводе, расположенном в южной части Волгограда. Пожар стал результатом атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.