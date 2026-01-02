Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:27

Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Теракт ВСУ в кафе в Хорлах унес жизнь 24-летней студентки Института управления и права Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Анастасии Сабитовой, сообщается в Telegram-канале вуза. У нее осталась трехлетняя дочь.

Теракт в Хорлах унес жизнь студентки Института управления и права ХГПУ Анастасии Сабитовой, ей было всего 24 года. Анастасия одна воспитывала трехлетнюю дочь Амину, — сказано в сообщении.

́Ранее подруга 17-летней девушки из Хорлов в Херсонской области, погибшей в результате удара со стороны ВСУ, рассказала, что друзья до последнего надеялись найти ее живой. По ее словам, Дарья была доброй и жизнерадостной, к ней всегда можно было обратиться за поддержкой.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские граждане испытывают искренние чувства скорби и сострадания к россиянам, которые стали жертвами трагических событий в селе Хорлы Херсонской области. По его словам, это показывает, что врагом для России являются не граждане Украины, а ее нынешнее киевское руководство.

