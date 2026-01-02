Теракт ВСУ в кафе в Хорлах унес жизнь 24-летней студентки Института управления и права Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Анастасии Сабитовой, сообщается в Telegram-канале вуза. У нее осталась трехлетняя дочь.

́Ранее подруга 17-летней девушки из Хорлов в Херсонской области, погибшей в результате удара со стороны ВСУ, рассказала, что друзья до последнего надеялись найти ее живой. По ее словам, Дарья была доброй и жизнерадостной, к ней всегда можно было обратиться за поддержкой.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские граждане испытывают искренние чувства скорби и сострадания к россиянам, которые стали жертвами трагических событий в селе Хорлы Херсонской области. По его словам, это показывает, что врагом для России являются не граждане Украины, а ее нынешнее киевское руководство.