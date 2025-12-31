Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство

У NEWS.ru есть рецепт медовика, от которого бабушки одобрительно кивают. Рассказываем, как приготовить этот торт-легенду.

В сотейнике дружно топим 100 г душистого меда и 100 г сливочного масла. В отдельной миске устраиваем пенную вечеринку для 2 яиц и 150 г сахара, затем отправляем туда 1 чайную ложку соды и теплую медовую смесь.

Далее по рецепту торта медовика подсыпаем 450 г просеянной муки — рождается липкое, пахнущее детством тесто. Быстро раскатываем 7–8 тонких коржей и выпекаем каждый по 5–7 минут при 180 градусах до золотистого загара. Горячие коржи тут же подравниваем тарелкой — крошки не выбрасываем, они станут волшебной посыпкой!

Для крема взбиваем 500 г густой сметаны с 150 г сахарного песка до легкой воздушности. Щедро промазываем каждый корж, складываем стопкой. Бока и верх медовика укутываем кремом и обсыпаем медовой крошкой.

Теперь нужно только терпение: 12 часов в холодильнике, чтобы коржи превратились в нежные тающие слои! Этот торт — не просто десерт, а машина времени, которая одной ложкой переносит нас в ту самую кухню, где пахнет детством.

