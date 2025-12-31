Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:22

Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство

Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У NEWS.ru есть рецепт медовика, от которого бабушки одобрительно кивают. Рассказываем, как приготовить этот торт-легенду.

В сотейнике дружно топим 100 г душистого меда и 100 г сливочного масла. В отдельной миске устраиваем пенную вечеринку для 2 яиц и 150 г сахара, затем отправляем туда 1 чайную ложку соды и теплую медовую смесь.

Далее по рецепту торта медовика подсыпаем 450 г просеянной муки — рождается липкое, пахнущее детством тесто. Быстро раскатываем 7–8 тонких коржей и выпекаем каждый по 5–7 минут при 180 градусах до золотистого загара. Горячие коржи тут же подравниваем тарелкой — крошки не выбрасываем, они станут волшебной посыпкой!

Для крема взбиваем 500 г густой сметаны с 150 г сахарного песка до легкой воздушности. Щедро промазываем каждый корж, складываем стопкой. Бока и верх медовика укутываем кремом и обсыпаем медовой крошкой.

Теперь нужно только терпение: 12 часов в холодильнике, чтобы коржи превратились в нежные тающие слои! Этот торт — не просто десерт, а машина времени, которая одной ложкой переносит нас в ту самую кухню, где пахнет детством.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата «Столичный» по ГОСТу.

Читайте также
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой
Общество
Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой
Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки
Общество
Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки
Готовим торт «Хлопчик кучерявый» — рецепт по ГОСТу не обманет
Семья и жизнь
Готовим торт «Хлопчик кучерявый» — рецепт по ГОСТу не обманет
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Семья и жизнь
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
рецепты
кулинария
торт
медовик
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.